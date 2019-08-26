Нижний Новгород, , 05:57 — REGNUM

С 1 сентября 2019 года в Нижнем Новгороде средства из бюджета города на оплату школьных обедов льготников будут поступать напрямую родителям, а не в муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа», к которому неоднократно высказывались претензии. Общая сумма расходов составит 13,5 млн рублей. Такое решение приняли депутаты думы города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В городской бюджет внесены соответствующие изменения. Помимо 13,5 млн рублей возмещения за питание, ещё 0,2 млн рублей будет затрачено на организацию новой схемы оплаты. Депутаты объяснили свои действия тем, что так выплаты будут носить целевой характер. Средства же на питание тех детей, чьи семьи находятся в социально опасном положении, будут сразу направляться в школы.

Напомним, в марте 2019 года УФАС по Нижегородской области возбудило расследование в связи с тем, что поставщик питания для школ и детсадов столицы региона выбирался, минуя конкурентный способ борьбы. Фигурантами дела стали муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» и восемь поставщиков. ЕЦМЗ многие годы выполнял роль поставщика для 143 школ, а также детсадов города.

До этого споры вокруг схемы питания возникали неоднократно. ФАС РФ в ноябре 2018 года даже признала тендер, проведённый мэрией, в котором победило ЕЦМЗ, нарушающим нормы закона о контрактной системе. Результаты тендеры были аннулированы, а мэрия попыталась обжаловать вердикт ведомства.

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