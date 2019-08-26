Новосибирск, , 05:23 — REGNUM

На VII международный форум и выставки технологического развития «Технопром-2019», которые пройдут в Новосибирске с 18 по 20 сентября, через сайт уже зарегистрировались более 1,2 тыс. потенциальных участников. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Новосибирской области.

Ключевая тема форума в 2019 году — «Наука новой эры: технологии и трансформация». Как заявил губернатор региона Андрей Травников, основной акцент в этом году будет сделан на содержательной части форума и на прикладной ценности и форума, и выставки.

Деловая программа седьмого форума «Технопром», который будет проходить три дня, состоит из 99 деловых мероприятий. Число заявленных спикеров — почти 1 тысяча человек. Выставка разместится на площади в 1 400 кв. м.

Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что на «Технопроме-2019» «не нужны «показательные» выступления, некомпетентные спикеры и модераторы», форум должен быть «полезным для всех участников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году форум посетил президент РФ Владимир Путин.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирские власти пытаются сделать Технопром-2019 «полезным для всех»