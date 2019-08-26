Абакан, , 05:23 — REGNUM

Финансово-экономический блок правительства Хакасии занимается разработкой стратегии развития республики до 2030 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве экономического развития.

В министерстве уточнили, что в настоящее время в структуре экономики Хакасии «значительную долю занимают добывающие производства, металлургия и энергетика». В связи с этим экономическая ситуация в регионе зависит от изменений на внешних рынках.

Разработчики стратегии планируют уйти от «сырьевой направленности экономики». Основное внимание планируют уделить реализации инвестиционных проектов.

По словам министра экономического развития республики Николая Евдокимова, Хакасия обладает высоким потенциалом развития несырьевых секторов экономики, который пока не раскрыт.

Перспективные направления развития — туризм, агропромышленный комплекс, инфраструктурные проекты.

Документ планируют принять до конца 2019 года.

Напомним, Хакасия — субъект РФ, входящий в состав Сибирского федерального округа. Граничит с Красноярским краем, Тувой, Республикой Алтай, Кузбассом. Площадь региона — 61 900 км2. Расстояние от столицы — города Абакана — до Москвы составляет 4218 км. Численность населения — порядка 532 тыс. человек.