Казань, , 05:01 — REGNUM

Крупнейший налогоплательщик Татарии — ПАО «Татнефть» прокомментировало очередную жалобу Украины на решение суда, по которому она должна выплатить российским нефтянникам более 112 млн долларов США и накопившиеся проценты. Украина в лице министерства юстиции обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

В комментариях РАПСИ ПАО уточнило, что «Украина, пытаясь оправдать ходатайство о пересмотре постановления полным составом судей, выдумывает коллизию между постановлением суда и сложившейся практикой этого суда (а также Верховного суда Соединенных Штатов), которой на самом деле не существует».

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Жалоба Верховным судом РФ пока не принята к производству, дата заседания не назначена.

Напомним, история, лёгшая в основу исков, началась около десяти лет назад. Тогда стало известно, что Украиной нарушено двустороннее соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. ПАО «Татнефть» из-за этого лишилась части доли АО «Укртатнафта», которое владело Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом. Имущество в виде акций после серии судебных процессов и юридических приёмов перешли к группе «Приват», аффилированной с олигархом Игорем Коломойским.

Российская нефтекомпания обратилась в международный арбитраж, который в июле 2014 года обязал Украину выплатить компенсацию и проценты.

В материалах суда уточнялось, что «арбитражное решение вынесено по спору, связанному с осуществлением ПАО «Татнефть» инвестиций в украинскую компанию УТН» и раз «спор между ПАО «Татнефть», инвестором, и Украиной, договаривающейся стороной, возник в связи с инвестициями ПАО «Татнефть», он подлежал разрешению в соответствии со ст. 9 Соглашения о защите инвестиций».

"Судом установлено, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие факт нарушения основополагающих принципов российской правовой системы, наличие последствий в виде нанесения ущерба суверенитету или безопасности государства, а также факт нарушения интересов больших социальных групп, конституционных прав и свобод частных лиц», — говорилось в материалах дела Арбитражного суда Ставропольского края, куда ПАО обратилось для признания и приведения в исполнение решения международного арбитража.

В итоге Украина должна выплатить 112 млн долларов США в качестве компенсации за совершенные ей нарушения и «проценты на сумму, присужденную согласно подпункту (1), по процентной ставке для трехмесячных депозитов в долл. США по ставке LIBOR плюс 3%», при этом «проценты начисляются на сумму в размере 68,44 млн долларов США с 12 мая 2009 года и на сумму в размере 43,56 млн долларов США с 27 января 2010 года до даты окончательной выплаты», кроме оговоренного в решении исключения.