Новосибирск, 26 августа 2019, 04:48 — REGNUM
Ограничения по экспорту крупного рогатого скота в Белоруссию приняты не только относительно Новосибирской области, но и других регионов России. Тем временем в области проводятся все необходимые мероприятия по ликвидации данного заболевания, сообщили ИА REGNUM в новосибирском управлении ветеринарии.
Напомним, с 23 августа поставки крупного рогатого скота из Новосибирской области в Белоруссию ограничены. Причина — выявление в регионе узелкового дерматита.
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Как отмечают в управлении ветеринарии Новосибирской области, узелковый дерматит не опасен для человека.
В настоящее время в регионе проводится вакцинация здоровых животных и лечение больных. Уже привито более 16,7 тыс. голов КРС. Среди населения ведётся разъяснительная работа.
«Из других благополучных районов Новосибирской области поставка живых животных и продукции животноводства реализуется без ограничений. Ситуация находится на контроле», — подчеркнули в управлении.
Как сообщало ИА REGNUM, узелковый дерматит — вирусное заболевание скота, который при заражении страдает от лихорадки, отеков, поражений лимфатической системы, глаз и слизистых оболочек. Заболевание не опасно для человека.