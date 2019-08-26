Новосибирск, , 04:48 — REGNUM

Ограничения по экспорту крупного рогатого скота в Белоруссию приняты не только относительно Новосибирской области, но и других регионов России. Тем временем в области проводятся все необходимые мероприятия по ликвидации данного заболевания, сообщили ИА REGNUM в новосибирском управлении ветеринарии.

Напомним, с 23 августа поставки крупного рогатого скота из Новосибирской области в Белоруссию ограничены. Причина — выявление в регионе узелкового дерматита.

Читайте также: Белоруссия перестала принимать скот из Новосибирской области РФ

Как отмечают в управлении ветеринарии Новосибирской области, узелковый дерматит не опасен для человека.

Управление ветеринарии Новосибирской области «Согласно данным ФГИС «Меркурий», за последние два года в Белоруссию из Новосибирской области поставок живых животных не было. Вакцинация против заразного узелкового дерматита не является обязательной процедурой при условии благополучия территории. При возникновении болезни требуется время для того, чтобы осуществить вакцинацию животных, находящихся в зонах карантина и в угрожаемых зонах».

В настоящее время в регионе проводится вакцинация здоровых животных и лечение больных. Уже привито более 16,7 тыс. голов КРС. Среди населения ведётся разъяснительная работа.

«Из других благополучных районов Новосибирской области поставка живых животных и продукции животноводства реализуется без ограничений. Ситуация находится на контроле», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, узелковый дерматит — вирусное заболевание скота, который при заражении страдает от лихорадки, отеков, поражений лимфатической системы, глаз и слизистых оболочек. Заболевание не опасно для человека.