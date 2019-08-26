Владивосток, , 03:52 — REGNUM

Власти Приморского края намерены до конца года выкупить за бюджетные деньги катамаран за 100 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой администрации.

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Судно предназначено для перевозки пассажиров в количество от 180 до 250 человек.

Постановление о покупке подписал губернатор Олег Кожемяко. Катамаран «Санкт-Петербург» построили на «Восточной верфи» ещё к саммиту АТЭС, но так и не выкупили его.

Как сообщало ИА REGNUM, будучи в начале года на заводе, Кожемяко осмотрел катамаран и заявил, что рассмотрит возможность его покупки для перевозки островных пассажиров.