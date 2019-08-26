Осло, , 03:50 — REGNUM

Власти Норвегии не видят экономических выгод от Северного морского пути, однако намерились проверить его на экологичность. Сомнениями и раздумьями по этому поводу поделилась глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон, передают «Известия».

Пока в Осло приглядываются к Севморпути, но не обнаруживают в этом проекте экономических перспектив, а поэтому порты Шпицбергена Норвегия предоставлять не собирается.

«Но следует проверить его на соответствие экологическим стандартам, которые выдвигаются для корабельных маршрутов в Арктике», — поделилась соображениями министр.

Между тем, заявление главы внешнеполитического ведомства Норвегии прокомментировали в посольстве РФ в Осло. По заявлению старшего советника посольства Владимира Исупова, норвежскую строну ни к разработке, ни к расширению проекта никак не привлекали. Развитие Северного морского пути — внутреннее дело Российской Федерации.

Напомним, объем грузов, перевозимых по Северному морскому коридору (кратчайшему пути между Европейской частью России и Дальним Востоком) значительно снизился в начале 90-х, однако в последнее десятилетие наблюдается уверенный рост объема грузов, в том числе транзитных.