Казань, , 03:38 — REGNUM

В рамках еженедельного совещания выходного дня министр сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Ахметов рассказал об итогах уборки урожая и раскритиковал отстающие районы, отметив, что им полезно «уже сегодня проанализировать свои недоработки», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С начала уборки в Татарии было собрано 2,25 млн тонн зерна и «пройден экватор», то есть убрано свыше 50% территорий — 728 тыс. га. Средняя урожайность в этом году была выше чем в 2018 году на 4,3 ц/га — до 30,9 ц/га, но в ряде районов показатель был ещё значительнее. Например, урожайность свыше 40 ц/га демонстрируют шесть районов — Актанышский, Заинский, Мензелинский, Мамадышский, Сармановский и Тукаевский. В аутсайдеры попали восемь районов, где урожайность ниже 25 ц/га. Среди них Агрызский, Зеленодольский, Пестречинский, Верхнеуслонский, Спасский, Бавлинский, Тюлячинский и Камско-Устьинский районы.

«В этом году вам не удастся порадовать и себя и республику хорошими хлебами. Было бы полезным уже сегодня проанализировать свои недоработки, чтобы и впредь не замыкать рейтинг по урожайности», — заявил министр, обращаясь к главам отстающих территорий.

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Напомним, сложившиеся погодные условия — дождь и пониженные температуры — усложнили уборочную кампанию 2019 года. Погода, более характерная для осени, не позволяла убирать зерновые в обычном режиме, агрокомпании вынуждены были «ловить просвет», чтобы вывести технику на поля. По ряду культур из-за перестоя наблюдалась гибель части урожая. Например, пострадал ячмень. До этого в республике была зафиксирована гибель значительной части озимых.