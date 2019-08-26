Владивосток, , 03:30 — REGNUM

Фермеры Приморского края из-за прошедший нескольких циклонов и тайфунов остались буз урожая овощей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили приморские спасатели, в этом году урожаю сельхозпроизводителей сильными сильными нанесён значительный ущерб. При этом вода до сих пор стоит на полях и убирать урожай нет возможности.

Критическая обстановка в Дальнереченском, Ханкайском и Уссурийском городском округе. Здесь состояние почвы оценивается, как «липкое и текучее». И синоптики не тают утешительных прогнозов — регион вновь ждут дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье не оправилось от сильных дождей, которые заливали регион весь август. Были обрушения мостов, размывы дорог и затопления придомовых участков.