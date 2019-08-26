Псков, , 09:01 — REGNUM

В Псковской области катера на Талабские острова будут отправляться с нового причала, который появится в деревне Толбица Псковского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, на строительство причала в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» предусмотрено около 16 млн рублей.

Итоги аукциона на строительство объекта будут подведены сегодня, 26 августа.

В настоящее время до островов Талабского архипелага (Белов и Залита) курсирует катер «Талабск». Ещё одно судно — на 32 посадочных места — также планируется закупить в рамках программы приграничного сотрудничества между Россией и Эстонией. Планируется, что новое судно сможет курсировать между островами и «большой землёй» уже во время навигационного периода 2020 года.

Напомним, на Талабских островах постоянно проживают около 200 человек.

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