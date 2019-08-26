Великий Новгород, , 09:50 — REGNUM

Новгородская область вошла в число регионов России, где по итогам семи месяцев 2019 года достигнуты самые высокие показатели роста молочной продуктивности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства со ссылкой на данные Минсельхоза России.

Винсент Ван гог. Коровы

В целом по России в сельскохозяйственных организациях надои молока в расчёте на одну корову выросли на 5,4% до 4068 кг.

Самые высокие показатели роста — в Карачаево-Черкесии, Приморском крае, в Северной Осетии, а также в Новгородской, Тульской, Ульяновской и Московской областях.

В новгородском региональном минсельхозе успехи региона в этой сфере объясняют открытием нового молочного комплекса компании «Белгранкорм — Великий Новгород» на 400 голов дойного стада. С начала 2019 года от каждой коровы здесь получили 4338 кг молока. В целом по региону, по данным на 1 августа, надои молока в сельскохозяйственных организациях, по сравнению с прошлым годом, увеличились на 5% и составляют 2810 кг в расчёте на одну корову.