Псков, , 00:07 — REGNUM

Власти Псковской области прорабатывают с РЖД вопрос запуска ночной пары скоростного поезда «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург — Псков — Печоры. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил на торжественном собрании по случаю 75-летия образования области.

Электропоезд «Ласточка» (cc) 2lowterrain

Он также отметил, что обсуждается возможность запуска новых маршрутов, в том числе в прибалтийские государства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2018 года скоростные «Ласточки» связали Санкт-Петербург со Псковом. Маршрут оказался настолько востребованным, что была запущена третья, дневная пара поездов. А с августа 2019 года маршрут «Ласточки» продлили до города Печоры — сейчас поезда курсируют до Печор по выходным дням.