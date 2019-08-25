Кировск, Мурманская область, , 16:12 — REGNUM

Горно-обогатительный комбинат «Апатит», входящий в Группу ФосАгро, в эти дни празднует свой 90-летний юбилей. Расположенное в заполярном Кировске предприятие является крупнейшим мировым производителем высокосортного апатитового концентрата, который служит основой для производства фосфорных удобрений, самых востребованных на российском рынке и используемых в 102 странах мира.

Поздравить горняков, обеспечивающих своим трудом продовольственную безопасность России и мира, приехало много высокопоставленных гостей. Тем более, что юбилей предприятия совпал с празднованием Дня горняка.

В ходе торжественной церемонии Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Козак зачитал собравшимся работникам предприятия текст поздравительной телеграммы от Президента Владимира Путина. В ней глава государства подчеркнул, что комбинат является «одним из признанных лидеров отечественной горно­-химической отрасли», надежным производителем высококачественной, востребованной на внутреннем и международном рынках продукции, вносит важный вклад в развитие национальной экономики и агропромышленного комплекса. Президент отметил самоотверженный, слаженный труд многих поколений работников ГОК и пожелал им новых свершений.

Д.Козак, присоединившись к поздравлениям В. Путина, отметил, что компания «ФосАгро» в целом и комбинат «Апатит» в частности являются «жемчужиной горнодобывающей промышленности». Он подчеркнул, что высочайшие корпоративные стандарты чистоты удобрений ФосАгро стали стандартами международными: «Это не просто успех компании, это сбережение здоровья людей, продление их жизни, причем не только в нашей стране, но и во всем мире».

Ранее ФосАгро уже удостаивалась высокой похвалы от предшественника Д. Козака на посту вице-премьера, курирующего развитие промышленности: А.Дворкович называл ФосАгро национальной компанией-лидером, соответствующей лучшим мировым стандартам.

Компания заботится не только о своих сотрудниках, членах их семей, но и о регионах присутствия. С их местными властями выстроен конструктивный диалог, направленный на социально-экономическое развитие. Подтверждением тому стала благодарность ФосАгро от Врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса за социальное партнерство на благо людей, живущих в регионе: компания вкладывает миллиарды в развитие горно-туристического кластера «Хибины», который входит в пятерку лучших горных курортов России, развивает одноименный аэропорт, поддерживает местный спорт, культуру, образование, здравоохранение. В день торжеств в Кировске был открыт построенный при поддержке компании современный ледовый дворец.

Празднование 90-летия комбината совпало с добычей на предприятии двухмиллиардной тонны руды. К этому в прямом смысле слова приложили руку почетные гости, которые вместе с генеральным директором ФосАгро Андреем Гурьевым нажали на кнопку детонации массового взрыва для отбойки руды на Восточном руднике комбината.

«Два миллиарда тонн — это результат колоссального вашего труда, труда ваших отцов. Если погрузить всю эту руду в грузовые вагоны, то получится поезд длиной около 286 тысяч километров. Это более семи длин экватора Земли. Сколько было приложено усилий, чтобы выбрать эту руду! Я хочу поблагодарить вас, тружеников «Апатита», и ваших предшественников, горняков, которые сражались и сражаются здесь с погодой, добывая этот важный для всей страны и теперь уже для всего мира камень плодородия», — поздравил горняков А.Гурьев.

В ходе торжественной церемонии выдающимся работникам предприятия вручили правительственные и корпоративные награды. Особой честью для комбината стала новость о награждении орденом «Славы и Чести», высшей наградой Русской Православной церкви. ФосАгро стала первой в России и в мире компанией, которую Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил этого ордена во внимание к помощи РПЦ и в связи с юбилеем комбината. Горняки с вниманием выслушали специально направленное к юбилею видеообращение Святейшего к труженикам ГОК «Апатит».

На торжества в заполярный Кировск приехали и иностранные гости. Председатель Совета директоров ФосАгро Ксавье Роле, который 8 лет до этого возглавлял Лондонскую биржу, посетил комбинат уже во второй раз. Он отметил, что преодоление рубежа в два миллиарда тонн добытой руды является «поистине масштабным моментом в развитии промышленности всего мира». По словам К. Роле, комбинат сегодня — это инновационное предприятие, на котором внедряются самые передовые для отрасли технологии, такие как дистанционное управление подземным бурением и находящийся на пороге реализации проект внедрения беспилотных самосвалов и экскаваторов. Особо К. Роле подчеркнул, что на комбинате в Кировске действуют «самые высокие стандарты безопасности», соответствующие лучшим мировым практикам.

Сам факт приезда в Заполярье столь высокого руководства компании, акционеров, зарубежных директоров, их прямое общение с простыми сотрудниками, обсуждение насущных проблем, перспектив развития предприятия является очень редкой практикой для крупных промышленных компаний и подтверждает слова председателя Совета директоров ФосАгро о том, что главной ценностью для компании являются ее сотрудники.

Глава Комитета Совета директоров ФосАгро по устойчивому развитию Ирина Боковая, 8 лет до этого проработавшая руководителем ЮНЕСКО в качестве первой женщины на этом посту, отметила, что в мире сейчас растет озабоченность вопросами безопасности продуктов питания. Так, в Европейском союзе недавно были введены ограничения на использование удобрений с высоким содержанием тяжелых металлов, таких как кадмий, который накапливается в организме и может вызывать тяжелые болезни. Ввести аналогичные ограничения правительства стран мира призвала Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН.

И.Бокова подчеркнула, что пропорционально ужесточению в мире требований к чистоте удобрений растет значимость труда кировских горняков, добывающих в заполярных Хибинах руду, свободную от вредных примесей.

«Уникальная, экологически чистая руда, которую добывают кировские горняки, — это важнейший вклад ФосАгро в здоровье людей, в развития сельского хозяйства как в России, так и во многих других странах мира. Мы приехали, чтобы отдать должное людям, которые здесь работают, иногда в очень трудных условиях, чтобы выразить свое глубокое уважение к тяжелому и самоотверженному труду горняков, который имеет поистине глобальное значение», — подчеркнула И.Бокова.

Об экологичности российский удобрений ранее говорил и российский президент. На заседании форума «Деловой России» в феврале В. Путин отметил, что удобрения российских производителей «не отражаются негативно на здоровье человека», чем выгодно отличаются от продукции зарубежных конкурентов, ресурсная база которых не может похвастаться экологичностью хибинской руды.

Использование экологически чистых российских удобрений, которые производятся на основе руды, добытой в суровых заполярных условиях Кольского полуострова, позволяет отечественным аграриям и самим производить безопасную «зеленую» продукцию. В этой связи, президент в рамках ежегодного послания Федеральному собранию в марте 2019 г. поставил задачу по созданию российского бренда экологически чистой продукции, в реализации которой активное участие принимает ФосАгро.

Создание «зеленого бренда» будет способствовать раскрытию ключевого конкурентного преимущество российских товаров на мировом рынке — позволит потребителям совершать информированный выбор в пользу экологичной, безопасной для здоровья человека продукции традиционно высокого качества, что закрепит за Россией статус лидера в обеспечении населения планеты здоровыми продуктами питания.

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