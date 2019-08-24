Сыктывкар, , 17:15 — REGNUM

До конца 2019 года в Коми будет подготовлен план развития двух моногородов — Инты и Воркуты, находящихся в экономическом упадке. Как сообщили иа в пресс-службе правительства Республики, идею поддержал президент России Владимир Путин.

Инта Adminta.ru

Глава Коми Сергей Гапликов в своем Telegram-канале сообщил, что попросил у президента дополнительной финансовой помощи с учетом выпадающих доходов, чтобы не наращивать бюджетный долг, а также средства на мероприятия по ликвидации интинской шахты, начиная от подготовки проекта.

«Президент дал соответствующее поручение. Причем, не только по обсуждаемым вопросам, но и по проблемам социальной направленности, соцгарантий. У нас особое место угледобычи — это Арктика и Крайний Север, а значит и дополнительные обязанности перед людьми. Источники финансирования для их соблюдения уже определены», — сообщил глава Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году руководство градообразующего предприятия Инты — «Интауголь» приняло решение о ликвидации из-за убыточности. После этой новости жители Инты стали за бесценок продавать квартиры. Покидают родной город и воркутинцы — в этом году Воркута заняла лидирующее место по оттоку из Коми. Несмотря на то, что в последние годы здесь было закрыто несколько шахт, власти региона уверены, то Воркута остается перспективной с точки зрения угледобычи.