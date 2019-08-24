Минск, , 13:38 — REGNUM

Мэр Тбилиси Каха Каладзе принял участие в открытии «Грузинский дом» в Минске, сообщает 24 августа «Первый канал грузинского телевидения».

Отмечается, что проект реализован при поддержке правительства Белоруссии. Каладзе выразил надежду, что такие проекты расширят сотрудничество между двумя странами.

Мэр Тбилиси добавил, что после открытия «Грузинского дома» предприниматели смогут предлагать посетителя современные товары из Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили развитие торгово-экономических отношений и договорились увеличить взаимный товарооборот до $200 млн.

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