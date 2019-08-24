Бишкек, , 12:11 — REGNUM

Объем производства продукции в сельском хозяйстве Киргизии по итогам 2019 года вырастет на 3%, сообщает 24 августа издание Tazabek со ссылкой на документ об основных направлениях фискальной политики республики на 2020−2022 годы.

Отмечается, что рост в сельском хозяйстве связан с увеличением производства продуктов растениеводства на 3,8%, животноводства — на 2,3%. На увеличение производства оказывают влияние благоприятные природные факторы, активизация инновационной деятельности в растениеводстве, создание распределительных, маркетинговых и логистических центров.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года коммерческие банки Киргизии выделили местным фермерам 9 612 льготных кредитов на общую сумму 4,6 млрд сомов ($65,9 млн).

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