Аддис-Абеба, , 14:15 — REGNUM

Государственное предприятие электроснабжения Эфиопии получило более 200 миллионов долларов США от продажи электроэнергии в страны-соседи в прошедшем финансовом году 2018/19. Тем не менее, госпредприятие получило от руководства страны задачу принести в казну Эфиопии за 2018/19 год прибыли на сумму в 350 млн долларов США, но, к сожалению, смогло достигнуть поставленного показателя только на 76,7%. Об этом сообщило эфиопское новостное издание The Ethiopian Observer.

Государственное предприятие электроснабжения Эфиопии было создано властями страны в результате реорганизации Эфиопского Электроэнергетического Предприятия в 2018 года. Ключевой целью предприятия нового формата стало ведение бизнеса по распределению и продаже электроэнергии с зарубежными партнерами Эфиопии. По данным госпредприятия, более половины от реализуемой на экспорт электроэнергии поступает в соседнюю Кению, на границе с которой предприятие завершает сооружении крупнейшей электрической подстанции. Кроме Кении в 2018/19 год крупным импортером эфиопской электроэнергии был Судан, на долю которого пришлось около 25% экспорта.