Мехико, , 14:09 — REGNUM

Уровень инфляции в Мексике с начала года составил всего 3,29%, что является минимальным с августа 2016 года значением. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Также Национальный институт статистики и географии сообщил, что в первой половине августа инфляция составила — 0,08%, что является самым низким показателем за всю историю Национального индекса цен в указанный период.

Кроме того, в Институте сообщили, что цены на категории товаров и услуг, наиболее подверженные инфляции, в первой половине августа выросли всего на 0,66%, а с начала года — всего на 1,81%.