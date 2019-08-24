Нур-Султан, , 09:37 — REGNUM

Производительность труда в Казахстане с 2015 по 2018 год выросла на 4% при плановых показателях в 12%. Об этом заявил президент республики Касым Жомарт Токаев на совещании по индустриально-инновационному развитию республики, сообщили в пресс-службе президента.

Касым Жомарт Токаев Akorda.kz

Глава государства отметил, что за последние три года наблюдается сокращение доли обрабатывающего сектора в общем объеме экспорта с 34% до 26%. Казахстан экспортирует 180 наименований товаров, Россия — 358, Белоруссия — 690, Китая — 1400, подчеркнул Токаев.

Для исправления ситуации президент дал правительству два месяца для формирования инвестиционного, туристического и отраслевых брендов. Токаев также раскритиковал чиновников за бюрократизм в распределении целевых средств, выделенных на поддержку бизнеса, и за высокую долю иностранных товаров в госзакупках.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал постановление о запрете покупки и аренды импортных автомобилей через систему государственных закупок.

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