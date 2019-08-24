Лондон, , 08:23 — REGNUM

Отказ от доллара в пользу новой электронной валюты предложил глава Банка Англии Марк Карни. Об этом 24 августа сообщает CNBC.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как пояснил Марк Карни, зависимость мира от американской валюты является слишком рискованной. Новая цифровая валюта, основанная на мировой корзине товаров, нужна, чтобы обеспечить равновесие.

По словам Марка Карни, в современном многополярном мире нужна многополярная валюта.

Также Карни отметил, что торговая война подрывает деловое доверие во всём мире. Появляются, например, сбои в цепочках поставок в автомобильном, металлургическом и технологическом секторах. Это сказывается даже на странах, которые не вовлечены напрямую в такие цепочки.

Напомним, Марк Карни является главой Банка Англии с 2013 года. Срок его контракта заканчивался в июне 2019 года, однако Карни было предложено продлить полномочия до 2020 года. Это связано с обеспечением процесса Brexit. Ранее Карни прочили на пост главы МВФ, но он не получил необходимой поддержки со стороны европейских правительств.