Минск, , 08:02 — REGNUM

Товарооборот между Белоруссией и Грузией в ближайшем будущем будет доведен до $200 млн. Об этом 23 августа заявил глава правительства Белоруссии Сергей Румас на встрече с грузинским коллегой Мамукой Бахтадзе, сообщили в пресс-службе премьер-министра Грузии.

Во время переговоров стороны отметили перспективность сотрудничества в сфере поставок пассажирской техники из Белоруссии. В частности, в первой половине 2020 года Минск планирует поставить в Батуми восемь электроавтобусов «Белкоммунмаш».

Бахтадзе, в свою очередь, отметил, что еще одним приоритетным направлением сотрудничества должны стать информационные технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года товарооборот между Грузией и Белоруссией составил $37 млн, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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