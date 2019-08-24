Тбилиси, , 07:45 — REGNUM

Власти Грузии помогут предпринимателям, задействованным в туристическом бизнесе в Кобулети, выплатить банковские кредиты из-за потерь, связанных с сокращением туристического потока из России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

23 августа председатель правления Аджарии Торнике Рижвадзе и министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава провели встречу с владельцами гостиниц. Они представители предпринимателям программу софинансирования малых и семейных гостиниц.

Отмечается, что программа направлена на помощь бизнесу, который получил ущерб после событий 20 июня 2019 года. Агентство «Производи в Грузии» с 1 сентября будет субсидировать проценты по кредитам, полученным с 1 августа. Проценты по займам в национальной валюте будут компенсированы на 80%, в иностранной валюте — на 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа владельцы малых и средних гостиниц в городе Кбулети вышли на акцию протеста с требованием компенсировать потери из-за сокращения туристического потока из России.

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