Вашингтон, , 07:42 — REGNUM

Повышение пошлин на ввозимые из Китая товары анонсировал президент США Дональд Трамп в своем Twitter 23 августа, объяснив это необходимостью «достичь торгового баланса между двумя странами».

Лидер Соединенных Штатов назвал политически мотивированным решение КНР ввести новые тарифы на американскую продукцию общей стоимостью $75 млрд и объявил ответные несимметричные меры. Он написал, что с 1 октября на продукцию из Китая стоимостью $250 млрд пошлины поднимут с 25% до 30%, а на другие товары на $300 млрд повышение будет с 10% до 15%.

Американский президент также упомянул своих предшественников. Он заявил, что предыдущие администрации сделали большие уступки Китаю, что нарушило «справедливую и сбалансированную торговлю».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа Пекин объявил о повышении дополнительных налоговых сборов более чем на 5000 наименований товаров из США. С 1 сентября они должны подняться на 10%, а с 15 декабря — на 5%.

На этот шаг Госсовет КНР пошел в ответ на действия Вашингтона, который 2 августа ввел пошлины в размере 10% на китайские товары объемом $300 млрд.