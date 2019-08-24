Берлин, 24 августа 2019, 05:20 — REGNUM
Данные примерно 90 тысяч немецких и бельгийский клиентов были украдены мошенниками и выложены на одном из интернет-форумов, сообщает 23 августа The Bloomberg.
Сообщается, что большинство личных данных принадлежит клиентам из Германии.
В Mastercard заявили, что временно приостановили работу партнерской платформы «Бесценные скидки» и удалили опубликованные данные клиентов.
В компании ведут расследование инцидента. По словам представителя, платежные системы не пострадали.
Согласно новым правилам защиты данных, действующим на территории Европейского Союза, банки должны в течение 72 часов сообщать о нарушении конфиденциальности.