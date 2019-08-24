Вашингтон, , 03:44 — REGNUM

США и Япония достигли «большого прогресса» в торговых переговорах, заявил японский министр экономического возрождения Тосимицу Мотэги, сообщает агентство Reuters.

«Мы достигли большого прогресса. Мы поделились нашими взглядами на торговлю… Думаю, мы продолжим переговоры, и новая дата будет объявлена на саммите в Биаррице», — заявил он.

Мотэги добавил, что переговоры представителей Японии и США в Вашингтоне, вероятно, были последними переговорами на министерском уровне. Дальше переговоры продолжатся уже на уровне рабочих групп по выработке торгового соглашения.

«Мы вели переговоры с целью отстоять позицию Японии, нашу позицию по сельскому хозяйству», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа представители США и Японии не смогли достичь договоренностей в рамках переговоров по торговле. Однако Мотэги тогда отметил, что стороны все же приблизились к заключению торговой сделки.

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