Лондон, , 22:57 — REGNUM

Нефть марки Brent восстановилась до $59 за баррель через несколько часов после объявления Китая об ответных пошлинах на товары из США, 23 августа передает агентство Reuters.

«Мировой эталон» начал торги на отметках выше $60 за баррель и сразу после объявления о пошлинах рухнул до $58,33 за баррель.

В настоящий момент нефть Brent находится в минусе на 83 цента (1,39%), на отметке $59,09 за баррель.

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