Екатеринбург, , 04:59 — REGNUM

На Среднем Урале удалось добиться роста добычи ископаемых. Об этом заявил областной министр промышленности Сергей Пересторонин журналистам.

По словам чиновника, по ключевым видам ископаемых есть рост в 1−3% за первые полгода 2019 года к аналогичному периоду прошлого года. Было добыто 27,5 млн тонн железной руды, 940 тысяч тонн бокситов и 840 тысяч тонн медной руды.

Промышленники смогли произвести из добытого сырья продукции более чем на 1 трлн 200 млрд рублей, добавил министр.

Напомним, с января по июнь 2019 года Свердловская область продемонстрировала экономический рост. Индекс промышленного производства составил 102% к аналогичному периоду 2018 года.

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