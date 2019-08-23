Калининград, , 20:08 — REGNUM

В случае успешной реализации программы «конкретных дел 2.0» (ПКД 2.0) муниципалитеты Калининградской области смогут получить дополнительное поощрение. Об этом заявил губернатор области Антон Алиханов сегодня, 23 августа, во время оперативного совещания, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Региональная программа «ПКД 2.0» сосредоточена на благоустройстве территорий: детских площадок, тротуаров и освещения. На данный момент она реализуется в пяти городских округах: Багратионовский, Краснознаменский, Неманский, Озерский и Черняховский. Для каждого района в областном бюджете по программе выделяется по 30 млн рублей.

В ходе совещания замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Людмила Пильтихина рассказала, что сегодня в рамках «ПКД 2.0» реализуется 47 проектов и около 50% всех средств уже законтрактовано. Также, по словам Пильтихиной, муниципалитетам удалось сэкономить около 20 млн рублей.

В связи с чем глава области Алиханов заявил, что сэкономленные деньги останутся за муниципалитетами, а программа станет ежегодной, и на следующий год, возможно, её бюджет увеличится. В этом году объём выделяемых средств на ПКД 2.0. составил 150 млн рублей.