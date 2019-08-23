Вашингтон, , 19:35 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже сегодня, 23 августа, он объявит ответные меры на новые пошлины Китайской Народной Республики. Об этом Трамп написал на своей странице в сети микроблогров Twitter.

Напомним, что сегодня Китай ввел пошлины на более чем 5 тыс. наименований товаров из США, в числе которых различные виды сои, а также сырая нефть. Товары облагаются пошлинами 5 или 10%.

Трамп вновь обвинил Китай в воровстве интеллектуальной собственности, и в том, что США теряют от торговли с КНР.

«Наша страна глупым образом потеряла триллионы долларов с Китаем за многие годы. Они украли нашу интеллектуальную собственность ценой в сотни миллиардов долларов в год, и они хотят продолжать это делать. Я этого не допущу! Нам не нужен Китай, и, честно говоря, было бы намного лучше без них», — написал Трампа.

Кроме того, он добавил, что «великим американским компаниям» якобы уже приказано немедленно начать поиски альтернативы Китаю. Все эти «великие американские компании» Трамп просит перенести свои производства обратно в США из Китая.

Помимо прочего Трамп обещает, что ответ на новые китайские пошлины он даст уже сегодня.