Куньмин, Китай, , 19:11 — REGNUM

В Куньмине, административном центре провинции Юннань в юго-западной части Китая, прошел Форум по развитию новых источников энергии Восточноазиатского саммита, сообщает 23 августа Синьхуа.

В течение двух дней более двух сотен участников из Китая, Таиланда, Непала и ряда других азиатских стран обсуждали вопросы развития двустороннего и многостороннего сотрудничества, продвижения и применения новых энергетических технологий, прежде всего возобновляемых (ВИЭ). Как заявил высокопоставленный чиновник китайского министерства науки и техники Жуань Сянпин, Китай всегда уделял повышенное внимание развитию альтернативной энергетики, рассматривая её приоритет в контексте долгосрочной стратегии.

Отметим, что Восточноазиатский форум является объединением стран Восточной и Юго-Восточной Азии, который с 2011 года функционирует в расширенном формате, с приглашением президентов России и США. У форума нет собственного секретариата, функции которого в настоящее время возложены на Секретариат АСЕАН, расположенный в Джакарте.