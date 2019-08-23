Тайбэй, , 19:08 — REGNUM

На Тайване в июле текущего года незначительно, на 0,02%, снизился уровень безработицы, сообщает 23 августа Синьхуа со ссылкой на данные, опубликованные островным статистическим управлением.

В настоящее время безработица составляет 3,7%.

В возрастной структуре самым высоким уровень безработицы остается в сегменте от 20 до 40 лет, где он составляет почти 13%. Продолжают также испытывать трудности с трудоустройством молодежь в возрасте от 15 до 19 лет (9%) и люди с четырехлетним образованием (5,5%).