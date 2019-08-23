Киров, , 18:59 — REGNUM

Дмитрий Козак, заместитель Председателя Правительства РФ, посетил Кировский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») в канун Дня горняка и 90-летия предприятия. Вместе с вице-премьером на мероприятиях по случаю праздничных дат присутствовали генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей А. Гурьев, заместитель председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Г. Гурьев, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, директор департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Александр Орлов, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, руководители предприятий Группы «ФосАгро».

"Здесь, в полярных условиях, мы добываем апатит — «камень плодородия», который известен на весь мир: это самая экологически чистая руда на планете. И сегодня, когда наши клиенты в России и в мире, они говорят о ФосАгро, они говорят не столько о продовольственной безопасности России и мира, сколько о здоровье людей, здоровье почв, воды. Они говорят об экологии, природе — о нашем будущем. И, конечно, эти большие достижения дают нам еще большие возможности», — заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

«Огромное внимание ФосАгро уделяет сохранению окружающей среды. Конечно, большой прорыв, что корпоративные стандарты экологической безопасности ФосАгро, ее требования и возможности в области обеспечения чистоты минеральных удобрений стали международным стандартом. Это не просто успех компании, это забота и защита здоровья и жизни людей, не только в нашей стране, но и во всем мире», — отметил Дмитрий Козак, поздравляя коллектив ФосАгро с юбилеем ключевого актива.

ФосАгро — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений, отличающихся высокой эффективностью и экологической чистотой, и соответствующие самым жестким нормам по безопасности для здоровья людей и окружающей среды. Компания приветствовала принятие Международного кодекса поведения в области устойчивого использования удобрений, разработанного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН с целью ликвидации голода, повышения безопасности продуктов питания и стимулирования производства, дистрибуции и применения безопасных удобрений.

Вектор международной работы в этом направлении был задан принятием в мае текущего года Европейским парламентом и Европейским Советом исторического решения о повсеместном запрете оборота фосфорных удобрений с высоким содержанием тяжелых металлов на территории ЕС в 2022 г. с одновременным введением добровольной зеленой маркировки. В настоящее время добровольные ограничения оборота удобрений уже действуют в 29 странах мира, включая 21 европейское государство.

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