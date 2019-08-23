Тбилиси, , 18:56 — REGNUM

Белорусские электроавтобусы вскоре появятся на улицах грузинского портового города и административного центра Аджарской автономной республики — Батуми.

По информации администрации правительства Грузии, белорусский холдинг Belkommunmash одержал победу в объявленном мэрией Батуми тендере на поставку городских автобусов. По итогам тендера у белорусского завода будет закуплено 8 электроавтобусов.

Находящийся с визитом в Минске премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 23 августа посетил автомобильный завод и ознакомился с производимой им продукцией.

Официальный визит премьер-министра Грузии в Минск начался 23 августа. В состав делегации входят глава МИД Давид Залкалиани, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе и председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Ираклий Ковзанадзе.