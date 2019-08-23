Калининград, , 18:54 — REGNUM

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил региональные предприятия по переработке, которые используют в производстве инновационные технологии и господдержку, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, компания «Бионова Рус по производству специализированного питания из фрукт и ягод на региональном рынке с начала 2019 года. Являясь резидентом особой экономической зоны в регионе и получив льготный кредит от регионального Центра поддержки предпринимательства, и уже сегодня производит по 8−10 тонн специальной пастилы в месяц. По словам губернатора, власти будут готовы оказать помощь в развитии кооперации между местными фермерами и компанией для увеличения мощностей производства.

Второе предприятие Знаменский композитный завод, используя инновационные технологии, производит недорогой строительный материал высокой прочности и малой массы. При этом компания в основном работает на экспорт в Европу и США, а на местном рынке сталкивается с неравной конкуренцией. По поручению Алиханова, соответствующие региональные органы займутся вопросом расширения присутствия продукции ЗКЗ в регионе.