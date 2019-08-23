Тула, , 18:39 — REGNUM

Тульским пчеловодам обещают выплатить компенсации за пчёл, погибших в результате массового отравления. Также правительством региона приняты и другие решения по поддержке отрасли пчеловодства. По информации «Тульских известий», выплаты компенсаций запланированы на сентябрь 2019 года.

Также в планах с 2020 года ввести меры государственной поддержки отрасли пчеловодства в Тульской области в виде субсидий на приобретение пчелопакетов, пчелиных маток, техническое оснащение пчеловодческих хозяйств. Уже в 2019 году в регионе намерены принять закон «О пчеловодстве». Чтобы избежать ситуаций с отравлением, в каждом районе региона будут назначены ответственные за организацию взаимодействия между сельскохозяйственными организациями и пчеловодческими хозяйствами. Кроме того, власти намерены стимулировать процесс паспортизации пасек, крупные пчеловодческие хозяйства смогут получить статус ферм.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году по регионам России прокатилась волна массовой гибели пчел — причиной было названо применение агропроизводителями химикатов на полях. В ряде регионов были приняты решения о компенсациях. В Орловской области СК возбудил уголовное дело, а один из пчеловодов добился от фермера через суд компенсации в полмиллиона рублей.

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