Москва, , 18:26 — REGNUM

В состав Совета директоров Международного статистического института (МСИ) вошла московский эксперт Елена Зарова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Зарова является доктором экономических наук, экспертом подведомственного департаменту экономической политики и развития Москвы ГБУ «Аналитический Центр». В пресс-службе отметили, что за последний век российский представитель впервые вошёл в высший орган управления МСИ. Когда-то там интересы России представлял известный путешественник и экономист Пётр Семёнов-Тян-Шанский.

Елена Зарова и заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Полина Крючкова выступили с докладами на Всемирном статистическом конгрессе в Куала-Лумпуре (Малайзия).

По мнению руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Дениса Тихонова, при управлении современным мегаполисом важно использовать новейшие методики статистики и подходы к анализу «больших данных».

«В ходе конгресса мы ознакомились с лучшими международными практиками, которые могут быть полезны и для московской экономики. В свою очередь, наши сотрудники поделились с международными экспертами опытом и наработками, которые применяются в Москве», — прокомментировал глава департамента участие в конгрессе представителей Москвы.