Москва, , 18:19 — REGNUM

Московское областное управление Антимонопольной службы России оштрафовало банк ВТБ на сумму 600 тысяч рублей за нарушение закона «О рекламе». Об этом 23 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, в ФАС поступили обращения от ряда физических лиц, получивших рекламу финансовых услуг банка. В ходе проверки было установлено, что в рекламе не не указывалось всех существенных условий, влияющих на сумму расходов, которые понесёт лицо, воспользовавшись кредитом, а также отсутствовало наименование лица, оказывающего финансовые услуги.

По результатам рассмотрения обращений управлением ФАС России в отношении ВТБ были возбуждены дела о нарушении статей 5 и 28 федерального закона «О рекламе». В результате на кредитную организацию был наложен административный штраф, говорится в сообщении.