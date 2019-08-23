Волгоград, , 18:02 — REGNUM

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил сделать регион пилотным для газификации малых населённых пунктов. Предложение прозвучало 23 августа на расширенном совещание по вопросам газоснабжения и газификации области, на котором присутствовал специальный представитель президента России по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа, председатель Совета директоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков, сообщили 23 августа в пресс-службе региональной администрации.

По словам губернатора, долгосрочное партнёрство позволило области выйти на уровень газификации выше среднероссийского. Тем не менее, в районах Волгоградской области насчитывается порядка 200 малых сёл и деревень, нуждающиеся в газе. По итогам 2018 года Волгоградская область вошла в первую десятку субъектов страны, где отсутствует прирост просроченной задолженности населения за потреблённый газ. Спецпредставитель поддержал идею, сообщили 23 августа в пресс-службе региональной администрации.

«Несмотря на высокий уровень газификации городских и сельских районов, существует ещё потребность в обеспечении газом малых населённых пунктов, находящихся вдали от газораспределительных систем. Здесь необходимо отдельное решение. Важно выработать единые подходы на всей территории Российской Федерации. Волгоградская область готова выступить в качестве пилотного региона», — сказал губернатор.

Глава региона и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в июне 2019 года договорились о старте нового этапа газификации. К 2025 году уровень газификации региона должен вырасти с 86,5% до 90%.