Тюмень, , 18:03 — REGNUM

Тюменская область по итогам шести месяцев 2019 года нарастила внешнеторговые показатели на $20 млн к уровню 2018 года. Объём экспорта в регионе за первое полугодие составил $1,27 млрд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Наибольший объем в экспортных поставках как и прежде составила продукция топливно-энергетического комплекса и химической промышленности. В несырьевом секторе рост показывает экспорт машин и оборудования — с $11,3 млн до $37 млн. Увеличился экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья — с $8,7 млн до $10,8 млн.

Экспорт тюменской продукции в Германию вырос почти в три раза, в Объединённые Арабские Эмираты — в пять с половиной раз, в Египет — в четыре раза. В 2019 году тюменские предприниматели впервые стали экспортировать продукцию в Абхазию, Андорру, Анголу, Аргентину, Боснию и Герцеговину, Швейцарию, Конго, Хорватию и другие страны.

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