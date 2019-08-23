Ставрополь, , 18:21 — REGNUM

Три объекта газоснабжения будут построены до конца 2019 года в двух селах Ставропольского края — Красногвардейском и Подлужном ‑ и хуторе Ураковский, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе министерства сельского хозяйств аСтаврополья.

«В селе Красногвардейском уже завершено строительство. Также в этом году введется в строй новый объект в селе Подлужном Изобильненского городского округа, и продолжится строительство в хуторе Ураковском Кочубеевского района», — сказал заместитель главы краевого минсельхоза Олег Юрченко.

Строительство ведётся в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» региональной программы «Развитие сельского хозяйства». Средства на газификацию сёл выделены из бюджетов трех уровней: федерального, регионального и муниципального.

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Как сообщало ИА REGNUM, на реализацию программы по повышению качества водоснабжения власти Ставрополья в течение шести лет планирует направить порядка 1,8 млрд рублей.