Лондон, , 17:54 — REGNUM

Цена на североморскую нефтяную смемь марки Brent опустилась ниже отметки в $59 за баррель, свидетельствуют данные торгов в пятницу, 23 августа.

Нефть (cc) Paul Lowry

По состоянию на 16:45 мск стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на Межконтинентальной бирже ICE составляла $58,93 за баррель. В последний раз цена на нефть этой марки находилась на таком уровне в начале августа.

Тем временем стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась до $53,87 за баррель.

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