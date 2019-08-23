Минск, , 17:51 — REGNUM

Совмин Белоруссии изучит ситуацию на предприятиях со средней зарплатой ниже 500 белорусских рублей (около $250 в эквиваленте). Об этом 23 августа после доклада Александру Лукашенко заявил председатель совмина республики Сергей Румас.

«Глава государства напомнил, что следующая планка — Br500, поэтому сейчас первый вице-премьер Александр Турчин курирует эту работу, со второго полугодия мы начинаем предметно заниматься кругом предприятий, которые попадают в данную категорию», — сказал глава белорусского правительства.

Совмин и ранее заявлял о намерении обратить внимание на предприятия, где получают в среднем меньше 400 белорусских рублей, напомнило госинформагентство БелТА. Теперь, по словам Румаса, в Белоруссии почти «нет предприятий, средняя зарплата на которых была бы ниже Br400».

Румас отметил, что в июле средняя зарплата в республике вышла на уровень 1128 белорусских рублей (более $500 в эквиваленте). Он также выказал озабоченность правительства опережением темпов роста зарплат над ростом производительности труда.

Напомним, во время президентской кампании 2010 года по распоряжению Александра Лукашенко в Белоруссии были использованы административные меры для повышения уровня средней зарплаты, и она к концу года достигла $500 в эквиваленте. Через несколько месяцев, в 2011 году в Белоруссии разразился тяжёлый кризис, по итогам года белорусский рубль обвалился в три раза.