Тамбов, , 17:40 — REGNUM

Около 900 социально значимых объектов Тамбовской области подключат к высокоскоростному интернету в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На эти цели выделено 750 млн рублей из федерального бюджета.

В сети Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

На днях стали известны итоги конкурса Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по реализации на территории Тамбовской области федерального (регионального) проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Госконтракт на подключение к сети интернет посредством высокоскоростных каналов связи (волоконно-оптические линии) социально значимых объектов региона выиграла ПАО «МТС». И сегодня, 23 августа, в администрации области состоялась рабочая встреча с представителями компании.

Из федерального бюджета на реализацию проекта выделено около 750 млн рублей. В его рамках в течение 2019−2021 годов будет подключено около 900 социально значимых учреждений и организаций к сети интернет на высоких скоростях — оптическими, радиорелейными каналами связи. В частности, в этом году будут подключены 232 объекта.

«Речь идет о подключении ФАПов, школ, органов местного самоуправления. Фактически интернет дойдет до каждого населенного пункта, в результате чего будут созданы условия и для подключения к высокоскоростному интернету населения, организаций, индивидуальных предпринимателей. Реализация этого проекта позволит, прежде всего, в сельской местности улучшить качество покрытия и доступность высокоскоростного интернета», — подчеркнул начальник управления информационных технологий, связи и документооборота администрации области Андрей Стрельцов.

Работы будут выполнены к 1 декабря.

Тамбовская область успешно решает проблему устранения цифрового неравенства. На этом делает особый акцент глава региона Александр Никитин.

«Образ новой Тамбовщины — образ инновационного региона, который способен продвигать и воплощать самые передовые идеи, где созданы комфортные условия для жизни и развития», — подчеркивает Александр Никитин.