Севастополь, 23 августа 2019, 17:37 — REGNUM
Власти Севастополя выкупят за государственный счёт земли в районе бухты Омега, чтобы остановить коммерческую застройку. Об этом 23 августа заявил и. о губернатора Михаил Развожаев.
По его словам, расходы включат в бюджет на следующий год.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Развожаев в севастопольской бухте Омега больше не должно быть никакой застройки, только благоустройство территорий.
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