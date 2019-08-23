Севастополь, , 17:37 — REGNUM

Власти Севастополя выкупят за государственный счёт земли в районе бухты Омега, чтобы остановить коммерческую застройку. Об этом 23 августа заявил и. о губернатора Михаил Развожаев.

«Земельные участки под строительство в том числе тот, где уже началось возведение гостиницы, выкупят у собственников за счёт государства», — отметили и.о. губернатора.

По его словам, расходы включат в бюджет на следующий год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Развожаев в севастопольской бухте Омега больше не должно быть никакой застройки, только благоустройство территорий.

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