Челябинск, , 17:36 — REGNUM

В мэрии Челябинска изучают опыт Москвы и Казани в плане благоустройства общественных пространств. Об этом на заседании городского проектного комитета заявила врио главы города Наталья Котова.

«Мы изучаем опыт Москвы и Казани и хотим подготовить предложения по формированию единого центра проекта благоустройства общественных пространств», — сказала чиновница.

По её словам, сейчас в городе разрабатывается единый нормативный акт о порядке согласования дворов и других общественных пространств. Котова предлагает созвать совещание по обсуждению будущего генерального плана города, на котором все желающие смогут совместно обсудить проект и связанные с ним решения и получили возможность высказаться.

Как сообщало ИА REGNUM, проект генплана Челябинска был представлен горожанам в начале августа. Его разработала одна из фирм Москвы.

29 августа по этому проекту пройдут публичные слушания по проекту. А пока все горожане имеют возможность ознакомиться с ним и внести предложения. Часть инициатив чиновники уже пообещали учесть.