Махачкала, , 18:29 — REGNUM

ПАО «Россети Сибирь» окажет помощь Дагестану в повышении качества и надежности электроснабжения. В рамках программы кураторства компания в 2019 году отремонтирует в двух районах северокавказской республики 155 объектов электросетевого хозяйства, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе общества.

«Взаимодействие сибирских энергетиков с коллегами на Кавказе проходит в рамках долгосрочной программы кураторства. В зоне внимания сибиряков сегодня — Бабаюртовские и Кизлярские районные электрические сети. Цель — повышение качества и надежности электроснабжения жителей районов Дагестана», — сказано в сообщении.

В рамках программы в текущем году энергетики установят более 400 опор на линиях электропередачи (ЛЭП), заменят свыше тысячи изоляторов и более 5,5 тысячи км неизолированного провода, расчистят просеки ЛЭП, установят свыше 700 коммутационных аппаратов, силовых трансформаторов и т. д. Завершить все эти работы планируется до начала осенне-зимнего периода.

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Как сообщало ИА REGNUM, на повышение надежности энергоснабжения в Дагестане компания «Россети Северный Кавказ» направит в 2019 году порядка 1,8 — 1,9 млрд рублей. На территории 41 района республики планируется отремонтировать более 4,6 тыс. км воздушных линий, свыше 1,5 тыс. трансформаторных пунктов и 99 подстанций.