Курган, , 17:34 — REGNUM

Животноводы Курганской области получат субсидию за молоко за второй и третий кварталы 2019 года. На эти цели будут направлены 51,4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Напомним, что животноводы Зауралья на этот раз получают субсидии вовремя. Ранее наблюдалась в данном вопросе задержка в связи с отсутствием финансирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года субсидию на сумму более 25 млн рублей получили 46 молокопроизводителей, имеющих продуктивность, или надой на одну корову молочного стада, за отчётный финансовый год три тысячи килограммов молока и более.

Читайте ранее в этом сюжете: Животноводы Зауралья дождались субсидий на молоко