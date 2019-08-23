Киев, , 17:21 — REGNUM

Компания «Нафтогаз Украины» сегодня, 23 августа, обнародовала детали своего предложения для населения по покупке газа по «летним» ценам, передает корреспондент ИА REGNUM

Напомним, ранее заявлялось, что бытовой потребитель сможет закупить на этих условиях до 25 тысяч кубометров газа — этот объем достаточен для обеспечения нужд домохозяйств в течение всей зимы. Воспользоваться предложением можно будет до 25 сентября.

Госкомпания уточняет, что для того, чтобы воспользоваться новой слугой, необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов своей газопоставляющей организации (газсбыт), иметь при себе паспорт, подписать дополнение к типовому соглашению на поставки газа, внести предоплату и пользоваться дешевым топливом в отопительный сезон, оплачивая только стоимость его транспортировки и распределения.

Исполнительный директор компании Юрий Витренко в комментарии «Радио Свобода» подчеркнул что услуга внедрена для тех граждан, которые не получают субсидию.

«Люди заплатят за газ летом определенную фиксированную цену, а использовать голубое топливо будут весь отопительный сезон… Для таких потребителей был предложен такой продукт, когда они платят по текущей цене. Таким образом, зимой у них будет газ, который они купили по летней, более низкой цене. Как говорят в Украине, запас карман не прожжет», — объяснил Витренко.

«"Нафтогаз Украины» прямо использует свое монопольное положение. И это прямое основание для Антимонопольного комитета Украины расследовать — имеет ли право вообще «Нафтогаз» давать скидку на газ для населения», — комментирует ситуацию эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

«Скидка — хорошее дело и полезное. Но «Нафтогаз» не приобрел этот газ на конкурентной основе. Компания Коболева полностью монополизировала право владения мощностями при импорте газа из ЕС (доступ к трубе). «Нафтогаз» является абсолютным монополистом при поставках газа населению. Также «Нафтогаз» является государственной компанией и не ведет прямой коммерческой деятельности. Поэтому возникает логичный вопрос: «откуда дровишки» или скидки? За счет государственных средств? Тогда это убытки для страны. Хотя, сколько тех убытков нанес «Нафтогаз» нашей стране… Трудно сказать где еще «Нафтогаз» не сунул свой нос и не сделал вреда. Продажа газа, добыча газа, транзит газа — это «успешные» кейсы», — отметил эксперт.

Корольчук предполагает, что в итоге по скидкам населению Украины продадут дешевый газ собственной добычи, отсюда и щедрость «Нафтогаза».

»Теперь вопрос: а где же действительно «Нафтогаз» возьмет дешевый газ? Ясное дело — в тумбочке. Точнее, в подземных хранилищах. Но в ПХГ закачивают газ, добываемый в Украине. И поэтому украинцам фактически продадут закачанный в ПХГ украинский газ. Цена такого газа со всеми затратами — 3500 грн. Вот за счет государственного газа, государственных денег «Нафтогаз» и может проводить акции и выступать благотворителем», — отмечает эксперт.

В завершение Корольчук констатирует, что так обмануть государство и украинцев — «это еще надо уметь», и «Нафтогаз Украины» в своих махинациях на газовом рынке «пробил очередное дно».