Челябинск, 23 августа 2019, 17:13 — REGNUM
Власти Челябинска намерены развивать уже застроенные территории. Об этом в мэрии на совещании объявил вице-мэр Сергей Репринцев, который курирует вопросы градостроительства.
«Наш курс сейчас — на развитие уже застроенных территорий, на реновацию территорий, которые обеспечены коммунальными и социальными объектами», — сказал представитель мэрии.
Чиновник констатировал, что для комплексного развития в городе почти нет участков земли, и будущее города связано именно с реновацией. При этом он отметил, что на территории Челябинска уже созданы жилые комплексы, которые можно назвать успешными примерами такой застройки. Среди них «Эвопарк», «Ньютон», «Манхэттен» и другие.
Как сообщало ИА REGNUM, в городе продолжается расселение и снос аварийных домов. Власти города запросили у области дополнительно миллиард рублей.
Кроме того, в городе наращивают объёмы вводимого жилья. В очередной раз их увеличить собираются в 2020 году.
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