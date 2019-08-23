Челябинск, , 17:13 — REGNUM

Власти Челябинска намерены развивать уже застроенные территории. Об этом в мэрии на совещании объявил вице-мэр Сергей Репринцев, который курирует вопросы градостроительства.

«Наш курс сейчас — на развитие уже застроенных территорий, на реновацию территорий, которые обеспечены коммунальными и социальными объектами», — сказал представитель мэрии.

Чиновник констатировал, что для комплексного развития в городе почти нет участков земли, и будущее города связано именно с реновацией. При этом он отметил, что на территории Челябинска уже созданы жилые комплексы, которые можно назвать успешными примерами такой застройки. Среди них «Эвопарк», «Ньютон», «Манхэттен» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе продолжается расселение и снос аварийных домов. Власти города запросили у области дополнительно миллиард рублей.

Кроме того, в городе наращивают объёмы вводимого жилья. В очередной раз их увеличить собираются в 2020 году.

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