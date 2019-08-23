Екатеринбург, , 16:53 — REGNUM

В Свердловской области утвердили инвестиционную стратегию региона до 2035 года. Документ опубликован на официальном региональном портале правовой информации.

В документе прописаны три задачи, которые необходимо решить чиновникам. Во-первых, необходимо создать «благоприятный инвестиционный климат» и добиться более высокой оценки от местных предпринимателей — их спросят, насколько удобно в регионе вести бизнес.

Кроме того, власти хотят сформировать «дополнительные конкурентные преимущества» региону. Развить «частную производственную и инвестиционную инфраструктуру», а также реализовать ряд проектов, которые могли бы привлечь потенциальных инвесторов — в частности, построить трамвайную линии Екатеринбург — Верхняя Пышма, внедрить концепцию «умный город» в Екатеринбурге и не только.

Третьей задачей поручено создать все возможности для того, чтобы местные предприятия также расширили свою инвестиционную активность. Круг подзадач тут достаточно широк — от улучшения ситуации в медицине до поднятия уровня дел в образовании.

Наконец, отдельной задачей стоит привлечение новых инвесторов из других регионов.

Если удастся реализовать всё планы, то объём инвестиций к 2035 году вырастет до 2 трлн 85 млрд рублей — почти 7 раз по сравнению с 2018 годов (318 млрд рублей).

Напомним, 1 августа 2019 года в Свердловской области приняли стратегию развития внутреннего и въездного туризма до 2035 года. Её цель — создать в регионе достойную, конкурентоспособную индустрию туризма как для жителей региона, так и для граждан с других субъектов РФ и иностранных государств.

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